Agenzia regionale rifiuti, PD: “Un carrozzone inutile e costoso per i cittadini liguri”

Liguria. “Con la costituzione dell’Agenzia regionale dei rifiuti, la maggioranza ha costituito una sovrastruttura inutile e costosa. L’ente non servirà a risolvere i problemi del ciclo dei rifiuti, ma escluderà dai processi decisionali gli enti locali. La Regione punta quindi sull’idea di un uomo solo al comando, mentre noi siamo convinti che bisogna dare centralità al territorio attraverso percorsi di partecipazione, come abbiamo proposto nei nostri emendamenti (che hanno ripreso tutte le osservazioni dei Comuni) che la maggioranza ha bocciato: da quello che chiedeva la partecipazione nelle decisioni degli enti locali e della città Metropolitana in merito a ciclo dei rifiuti, tariffe e impianti a quello che prevedeva di diminuire il costo di questa agenzia affinché non gravasse sulle spalle dei cittadini”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente Commissione Ambiente Davide Natale, dopo la dopo l’istituzione dell’Agenzia regionale dei rifiuti.

