“Aggredito dai buttafuori coi taser”, imprenditore accusa un locale di Alassio che replica: “Falsità e calunnie”

Alassio. “Ci stiamo attivando per tutelarci dal punto di vista legale, denunciando le falsità e le calunnie di cui siamo stati accusati”. I proprietari de “Le Vele” non ci stanno e smentiscono quanto raccontato da un imprenditore 32enne di Torino che ha riferito di essere stato aggredito dai buttafuori, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno.

“Mi hanno spaccato la testa, si sono gettati in otto contro di me con taser, manganelli e anche coltelli”, ha dichiarato Omar al Corriere delle Sera e ad Ansa. Ma dal locale alassino sottolineano: “Il personale che si occupa di sicurezza nel nostro club, dipendenti diretti e collaboratori dell’agenzia AOT S.r.l., non sono forniti né di manganelli telescopici né di taser (proibiti dalla legge). Per quanto ci risulta nessuna aggressione è avvenuta all’interno del club e per i fatti asseritamente avvenuti all’esterno del locale nella serata di sabato 24 giugno, non ne eravamo a conoscenza prima di leggere questa notizia. Ci riserviamo comunque di svolgere un’indagine interna tra i nostri dipendenti per chiarire la situazione”.

