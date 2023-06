Al Bano a Romito Magra per la serata di musica e spettacolo “Basko Arena”

Ottant’anni e non dimostrarli, la carica e l’arte di Al Bano Carrisi travolgerà il pubblico a Romito Magra la sera di giovedì 13 luglio. L’evento rientra nella rassegna “Basko Arena” che quest’anno giunge alla settima edizione. La data spezzina si aggiunge a quella in programma a Cornigliano dove la protagonista sarà Loredana Bertè il 6 luglio. Gli eventi sono organizzati da Basko insegna supermercati del Gruppo Sogegross.

Al Bano vanta una carriera pluripremiata e inarrestabile: ha prodotto 59 album, conquistando 26 dischi d’oro e 8 di platino e partecipando 15 volte a Sanremo dove, nel 1984, vince in coppia con Romina Power. Le sue canzoni sono conosciute e cantate in tutto il mondo. Negli ultimi anni è stato coach nel programma The Voice, ballerino a Ballando con le stelle e ha partecipato anche al Cantante Mascherato, programmi televisivi di grande successo. Nel 2001, è stato nominato “Ambasciatore di buona volontà” dell’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) e, per tenere fede ad una promessa fatta al padre, ha creato un’azienda vitivinicola Tenute Albano Carrisi nel suo paese natale, producendo numerosi vini di successo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com