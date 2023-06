Alimentazione sana: le 5 regole da seguire per stare in forma

Mantenere una dieta sana ed equilibrata è fondamentale per stare bene, sentirsi sani e per raggiungere/mantenere la forma fisica desiderata. In linea teorica tutti sappiamo che per stare bene occorre mangiare “pulito”, fare movimento, riposare e bere molta acqua.

Purtroppo il passaggio dalla teoria alla pratica non è così facile come sembra, soprattutto per chi si è abituato a uno stile di vita poco salutare e decide di iniziare a cambiare le cose. È per questo che, nella maggior parte dei casi, è preferibile rivolgerci a esperti di movimento e nutrizione, evitando diete fai-da-te e percorsi di allenamento che non portano alcun beneficio.

