Banda Putiferio live alla Skaletta Rock Club

Banda Putiferio sarà live il prossimo 30 Giugno presso all’Arci Skaletta Rock Club in Via Francesco Crispi, 168. Dalle ore 22 il gruppo lombardo con infiltrazioni spezzine, la chitarrista Sonia Cenceschi, presenterà il nuovo disco disco “777” (RadiciMusic Records & Liprando Produzioni) inframezzandolo a brani tratti dalla sua vastissima produzione.

In 777 le gesta della banda dell’Aprilia nera e le balere improvvisate del dopoguerra milanese precedono storie di attuale irriverenza, raccontate con il taglio sempre ironico ed onirico che contraddistingue il sound e le parole della band. “777” è arricchito dalla partecipazione di Marina De Juli, attrice e cantante della Compagnia Fo-Rame, Marta Pistocchi, violinista e cantautrice, Pele’, storico protagonista del gruppo musicale e cabarettistico della “Briosca”, Mino Spadacini, trombettista e tatuatore di Valpreda, Daniela Savoldi, violoncellista performativa, Valeria Cereda, cantante. “777” è direttamente collegato alla graphic novel “La Ballata del Barbieri” di Antonio Serra e Gero Grassi, uscito in occasione del Salone del Libro di Torino per Edizioni Inkiostro. La line-up Putiferio per l’occasione sarà composta da: Daniele Manini, voce, Roberto Barbini, fisarmonica e cori, Sonia Cenceschi, chitarra classica e cori, Sam Torpedo, percussioni, tacabanda e washboard.

