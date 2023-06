Buoni risultati per Unige: scala oltre 120 gradini nella classifica mondiale e sale di due posizioni in quella italiana

Savona/Genova/Imperia. Ottimi risultati per l’università di Genova, composta anche dal campus di Savona: quest’anno, nella classifica mondiale QS World University Rankings, scala oltre 120 gradini, passando dalla fascia 651-700 alla posizione 530 e dalla 18esima alla 16esima nella lista dei migliori atenei italiani. La migliore università al mondo è il MIT (Massachusetts Institute of Technology), in Italia invece il Politecnico di Milano.

QS Quacquarelli Symonds è la società di consulenza e ricerca specializzata nell’analisi del settore dell’istruzione superiore, che come ogni anno rende noti i dati relativi alla graduatoria delle università del mondo. In questa ventesima edizione l’università di Genova è stata definita tra le migliori università del mondo.

