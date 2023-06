Canottaggio/ Festival dei Giovani: l’Argus va a Varese

Grande appuntamento sportivo per i ragazzi della Canottieri Argus 1910 di Santa Margherita Ligure. Giovedì partono per partecipare al Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini”, in programma a Schiranna di Varese, sul lago di Varese, dal 30 Giugno al 2 Luglio 2023. Prima gara alle 8.30 di venerdì. La distanza del campo di gara sarà di 1.000 metri. Per l’Argus partecipano Aldin Apuzzo, Lorenzo Caperoni, Manuel Tosi, Oscar Canale, Thomas Angius, Michelle Castania, Carlotta Castagnola, Bianca Bernardi.

Il Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini” è la più importante manifestazione remiera nazionale per le categorie Allievi e Cadetti, che quest’anno conterà su molteplici iniziative collaterali, e su un testimonial d’eccezione. Sul lago di Varese ci sarà infatti anche Giuseppe Vicino: bronzo olimpico a Rio 2016 e Tokyo 2020 sempre in quattro senza; campione mondiale assoluto nel 2015 in quattro senza e nel 2017 nel due senza.

