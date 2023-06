Cinque Terre, Bianchi: “Sui flussi fatte anche scelte impopolari, ma hanno dato risultati. Via dell’Amore, verso una gestione condivisa”

Fragili, bellissime e indimenticabili sotto tutti i punti di vista. Questo il segreto delle Cinque Terre che vivono una stagione di grandi ritorni con grattacapi “antichi” a partire dalla gestione dei flussi, con lo sguardo che deve andare oltre, al 2024 per la precisione, quando anche la Via dell’Amore riaprirà in via definitiva. Quando si discute di Cinque Terre i punti di vista sono tanti e a spaventare di più sono i flussi sempre più intensi, con lavori infrastrutturali da completare per ridurre al minimo i rischi per le persone. In questo caso basta dare un’occhiata alle stazioni ferroviarie nei fine settimana, osservare le salite e le discese dai treni da Riomaggiore fino a Monterosso. Le competenze sono le più diverse: i Comuni fanno la loro parte, le ferrovie restano i sorvegliati speciali senza dimenticare che questi luoghi che fanno battere il cuore a tutto il mondo fanno parte di un parco nazionale naturale.

Temi che non tramontano mai e Città della Spezia ha chiesto un punto di vista alla presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre Donatella Bianchi. Il primo punto è proprio sul presente e la gestione dei flussi. “Partiamo dalle buone notizie: il Parco è tornato ad essere un punto di riferimento a livello mondiale – ha esordito -, milioni di turisti scelgono ancora di venire qui e di scoprire un territorio così bello, importante e il lavoro che ha fatto l’uomo. E’ un risultato importantissimo a fronte anche di altre destinazioni di grande successo che non hanno registrato i nostri stessi numeri. Il tema centrale è: questo è un Parco nazionale, un territorio fragilissimo sia per i borghi che per la sua conformazione morfologica. E’ indubbio che la priorità resta la gestione dei flussi sulla quale noi stiamo lavorando sviluppando soluzioni innovative, digitali cercando di trovare la chiave per il 2024 con il fine di arrivare a una gestione degli arrivi più coordinata, chiaramente per tutto ciò che riguarda il Parco. Abbiamo introdotto delle misure che potevano anche sembrare impopolari, pensiamo al senso unico nei giorni dei ponti. Questa sperimentazione ha dato risultati straordinari. Dobbiamo andare avanti su questa strada, organizzare al meglio il Parco: spostare turisti e visitatori sui sentieri meno battuti, riaprire il più possibile i sentieri. Lo scopo è sempre lo stesso: arrivare a una gestione dei flussi che ci consenta di organizzare al meglio l’esperienza degli ospiti di questo Parco”.

