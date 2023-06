Duecentotrenta cestisti in erba alla chiusura della stagione del minibasket spezzino

Si è tenuta a Montepertico la giornata di chiusura della stagione del minibasket in provincia della Spezia. Sotto la direzione del responsabile provinciale Raffaele Sacchelli e del fresco vicepresidente regionale della Federbasket Alberto Bodini (rispettivamente dirigente dell’Arcola Basket e presidente della Gino Landini Lerici) è stata organizzata una giornata di gioco, dedicata a tutti i bambini e le bambine, nati e nate fra il 2011 e il 2017.

Alla festa erano presenti circa 230 giovanissimi giocatori, che divisi in tre campi si sono alternati in una serie continua di minipartite, sotto la supervisione degli istruttori dei club della provincia. Al termine è stata offerta una merenda e sono stati consegnati dei gadget della Federazione Italiana Pallacanestro.

“Speriamo questo sia l’inizio – il commento di Raffaele Sacchelli – di un lungo cammino da condividere insieme nell’interesse di tutti i bimbi che vorranno approcciarsi a questo splendido sport che è il basket. Vivi ringraziamenti alla Soc. Uisp Panini Giovani per la concessione della palestra e a tutte le società per la gradita partecipazione”.

