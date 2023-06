“Faremo una squadra competitiva per tornare in serie A il prima possibile”

“Non mi aspettavo la retrocessione lo scorso anno, quindi non posso promettervi la promozione il prossimo anno. Però faremo una squadra altamente competitiva, questo posso promettervelo”. Sono le parole di Philip Platek, presidente dello Spezia Calcio, a margine della presentazione degli interventi che riguarderanno lo stadio Picco tra 2023 e 2024. “Il nostro impegno nelle strutture equivale a quello che vogliamo mettere in campo nella costruzione della squadra, per tornare in serie A il prima possibile”.

L’investimento per le prossime fasi è di 8.5 milioni di euro circa, di cui circa due terzi a carico dei Platek stessi. “Quando arrivi in serie A hai un anno per creare uno stadio adeguato. Nel periodo Covid c’era una legge che ci ha reso possibile posticipare questa scadenza. Quando torneremo in serie A avremo uno stadio già pronto e per questo siamo andati avanti con il progetto secondo i nostri piani”.

