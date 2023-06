Giorgia Lombardi approda al gruppo consiliare LeAli a Spezia

La consigliera comunale Giorgia Lombardi aderisce al gruppo consiliare di LeAli a Spezia, unendosi al capogruppo Roberto Centi e a Patrizia Flandoli. “Il percorso iniziato un’anno fa con la Lista Spezia con Te, che prevedeva una visione avveniristica e moderna della città e che teneva in grande considerazione l’ambiente, la cultura ed il sociale, è per me sempre molto attuale e valido e ho cercato, in questo tempo, di portare avanti le idee e i principi che lo hanno ispirato – dichiara Lombardi -. Sono grata a Piera Sommovigo per avermi coinvolta in questa avventura, per avermi dato la possibilità di impegnarmi ancora di più nel miglioramento e nella cura della nostra città. In questo primo anno di attività in consiglio comunale ho lavorato fianco a fianco con tutti i colleghi dei gruppi di opposizione e si è via via intensificato un rapporto di proficua collaborazione ed interscambio con gli amici del gruppo LeALi a Spezia. L’incontro con Guido Melley e Roberto Centi prima e con Patrizia Flandoli poi ha, di fatto, creato un sodalizio volto a rafforzare l’area di impegno civico presente in tutto l’ambito provinciale, che si è manifestato in occasione della lista dei consiglieri civici per le elezioni della Provincia ed è proseguito con l’impegno comune di questi mesi. Grazie ad un lavoro continuo e condiviso su tanti temi ho dunque deciso di entrare a far parte del gruppo LeAli a Spezia in Consiglio comunale per affrontare insieme le sfide che ci attendono nei prossimi anni. Credo che in questa fase le forze civiche possano dare un grande contributo ad una politica seria, incisiva e legata al territorio. LeAli a Spezia in tutti questi anni ha dimostrato con l’impegno costante in seno alle istituzioni e tra la gente di poter rappresentare una forza importante nel campo progressista locale e regionale e la mia adesione al gruppo consiliare vuole essere un primo passo per rafforzare l’unitarietà del nostro schieramento per un’alternativa al governo delle destre”.

“È un piacere poter accogliere tra i nostri banchi in consiglio comunale una persona in gamba e da tempo impegnata su tanti fronti come Giorgia Lombardi. L’arrivo di Giorgia conferma che LeAli a Spezia è un punto di riferimento per l’area civica del centrosinistra locale e regionale. Ed è motivo di orgoglio che un movimento civico come il nostro, nato sei anni fa, abbia consolidato il proprio consenso elezione dopo elezione e che oggi possa annoverare tra le proprie fila un consigliere regionale, una consigliera provinciale e ben tre consiglieri comunali alla Spezia”, le parole di Guido Melley, ex capogruppo e fondatore della forza politica. Soddisfatto anche Roberto Centi: “Come capogruppo in Consiglio comunale – afferma – ho accolto con particolare favore la decisione di Giorgia che è maturata nei mesi scorsi grazie allo stretto sodalizio che si è creato con lei e la nostra consigliera Patrizia Flandoli. Con Giorgia lavoreremo intensamente in Comune su tanti temi di rilievo e faremo altrettanto in Provincia, dove attorno alla sua recente elezione abbiamo creato una rete di tutti i consiglieri di area civica presenti ad Ameglia come a Lerici, a Follo come a Beverino, a Portovenere come a Levanto”.

