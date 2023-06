“Il nuovo Picco entro fine settembre. Miracoloso chiudere in 90 giorni”

“Un momento importante per il futuro della nostra società”. A parlare è il Ceo dello Spezia Nicolò Peri, che da Villa Marigola racconta i passaggi che hanno portato al progetto di ammodernamento dello stadio Picco: “Ringrazio il presidente e la proprietà che ci hanno permesso di realizzare questo importante progetto, oltre al Comune e alla Regione. Quando c’è volontà e serietà, pubblico e privato possono dare queste dimostrazioni, che non sono facili da realizzare. Il progetto nasce poco dopo l’arrivo della famiglia Platek: il primo anno abbiamo avuto una deroga per giocare in Serie A nel nostro stadio e ci siamo dunque messi subito all’opera per realizzare questo progetto, chiedendo una nuova deroga per giocare al Picco negli anni seguenti. Il progetto ha visto alcune fasi, ad esempio la realizzazione della Curva Piscina, e in questa estate arriverà la ristrutturazione della tribuna. Il progetto si chiuderà l’anno prossimo con la copertura della Curva Ferrovia”.

I lavori sono cominciati ormai da diversi giorni, ma chiaramente il Picco non sarà pronto per l’inizio del campionato: “La data ad oggi ipotizzabile per la consegna è per la fine del mese di settembre”, spiega Peri. “Sono presenti penali qualora la consegna arrivasse in ritardo, ma anche bonus qualora lo stadio fosse consegnato prima rispetto alla scadenza. I lavori dovranno essere fatti in tre mesi, un tentativo quasi miracoloso, ad oggi è impossibile esprimersi diversamente. L’obiettivo è poter giocare qualche partita in più in trasferta ad inizio stagione, ma ad oggi la data di consegna è fine mese. Cercheremo via via che i lavori proseguono di accorciare queste tempistiche”. Non ci saranno invece modifiche alla viabilità, che però è un punto che verrà affrontato in seguito: “La viabilità è presente all’interno della convenzione firmata con il Comune, la nostra volontà è consegnare in due anni un progetto di modifica dell’attuale viabilità. Fa parte del progetto, ci saranno step da valutare con il Comune. Non farà parte di questo progetto che stiamo presentando, ma dello sviluppo futuro dello stadio”, conclude il Ceo.

