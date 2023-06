Il tariffario del Museo tecnico navale, parte dell’incasso devoluto all’istituto “Andrea Doria”

Nuovo tariffario per il Museo tecnico navale della Spezia. Sono previste tariffe agevolate e ingressi gratuiti per alcune categoria. Dal museo precisano: “Per beneficiare della riduzione o dell’ingresso gratuito dovrà essere esibito idoneo documento di riconoscimento comprovante l’attività professionale svolta e/o il titolo dell’agevolazione, rilasciato dalle autorità competenti e in corso di validità. Parte dell’importo sarà devoluto all’Istituto “Andrea Doria”, Ente che svolge attività assistenziale per gli orfani e i familiari bisognosi dei militari che hanno prestato servizio nella Marina Militare Italiana”.

