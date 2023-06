Lungomare Canepa, parte il bando per la progettazione esecutiva del parco lineare

Genova. E’ stato pubblicato in queste ore il bando per la progettazione esecutiva del nuovo parco urbano lineare di Lungomare Canepa, che prevede inserimenti alborei in prosecuzione con il futuro Parco della Lanterna, previsto nell’ambito della costruzione del tunnel Sub Portuale, e una nuova pista ciclabile.

L’importo per i lavori è pari a poco più di 12 milioni di euro e il termine per participare al bando è stato fissato alle ore 12 del 13 luglio prossimo. L’opera non è suddivisibile in lotti, mentre sarà possibile procedere ad dei subappalti nei limiti previsti alla legge vigente in materia.

