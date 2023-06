Moneglia: la consegna delle Bandiere blu agli stabilimenti balneari

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

Si è svolta questa mattina, presso il palazzo comunale di Moneglia, la cerimonia di consegna delle Bandiere Blu 2023 agli stabilimenti balneari. Presenti il sindaco Claudio Magro, il consigliere Claudio Muzio in rappresentanza della Regione, l’assessore comunale al Turismo, Giulia Dezza, il consigliere comunale delegato al Demanio Marittimo, Leandro Sperini, il comandante dell’Ufficio locale marittimo di Riva Trigoso, primo luogotenente Roberto Masili, il comandante della Stazione Carabinieri di Moneglia, Manuel Bosi, e il comandante della Polizia Locale Marco Barbieri. Per il Comune di Moneglia si tratta della Bandiera Blu numero 35, un record a livello nazionale condiviso con il Comune di Grado in Friuli Venezia Giulia.

