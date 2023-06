Montefiori: “In città un solo distributore di gpl, quale futuro se la viabilità diventerà a senso unico su Via Privata Cieli?”

Interpellanza sulla viabilità spezzina di Andrea Montefiori, consigliere comunale per il Partito democratico. In una nota inquadra la situazione: “Negli ultimi anni, sia per motivi di convenienza dei consumatori che per le minori emissioni inquinanti, si sono diffuse notevolmente,tra i cittadini, le autovetture a Gpl. Nel Comune capoluogo l’unico impianto Gpl è localizzato alle porte della città, al termine del raccordo autostradale”.

Montefiori prosegue: “I lavori, in corso nella zona del quartiere della Pianta, per la realizzazione di due rilevanti superfici di vendita, un grande Brico e un nuovo supermercato Conad – in netta contraddizione con il principio della tutela del territorio e del piccolo commercio,usato molto spesso come mantra dell’amministrazione – hanno reso quasi isolato e difficilmente raggiungibile l’impianto, al quale oggi si arriva solo attraverso un percorso stradale, di circa tre chilometri, non semplice e non a tutti noto. Questa situazione sta creando grande disagio ai consumatori,che spesso oggi si recano in comuni limitrofi per fare rifornimento”.

“L’unico distributore di gpl della città, che occupa quattro persone full time, ha subito un calo di circa un terzo del fatturato non vi è certezza che al termine dei lavori venga ripristinata la viabilità preesistente al cantiere, ma anzi viene ventilato che l’accesso alle nuove strutture commerciali verrà garantito attraverso un senso unico, in entrata da via Carducci, su via Privata Cieli,sino ad oggi l’unica che consentiva di raggiungere l’impianto Gpl – dice Montefiori -. Tale ipotesi, se confermata, costringerebbe, nei fatti, molti automobilisti a rifornirsi in altro comune, mettendo inoltre a rischio i lavoratori del distributore di Gpl di via Carducci”.

“Chiedo all’amministrazione se sia a conoscenza della problematica – conclude -e come intenda tutelare gli interessi dei consumatori spezzini e delle attività economiche a servizio degli stessi,incluso il distributore più volte sopra citato ed i lavoratori in esso impegnati”.

