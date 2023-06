Peracchini entusiasta: “Ripartiamo da un progetto bellissimo”

È raggiante il sindaco Pierluigi Peracchini, che nel corso della conferenza di presentazione del nuovo stadio Picco racconta i passi che hanno portato al nuovo progetto: “Oggi è un giorno importante, dopo l’amarezza del risultato sportivo”, spiega il primo cittadino. “Era fondamentale fare squadra, per questo oggi siamo qui a presentare il nuovo stadio, grazie ai co-finanziamenti della Regione, del Comune e di tutti noi. Ognuno di noi da bambini sognava di vedere lo Spezia in Serie B, poi è arrivato il sogno Serie A. Sono successe diverse cose, non è il momento di affrontarle ora, ma adesso dobbiamo ripartire, da un bellissimo progetto in cui tutti noi proveremo a dare il massimo contributo. Speriamo, poi di avere risultati sportivi che coronino i nostri sogni”, prosegue Peracchini. “Noi ce la metteremo tutta, al fianco dello Spezia, come sempre. Tifiamo per lo Spezia, la sua proprietà e i suoi tifosi. La nostra maglia dà una scossa particolare a chi la indossa, insieme faremo il massimo per far sì che i giocatori portino il nome della Spezia al massimo delle possibilità. Grazie al presidente per aver confermato la volontà del progetto”, conclude il Sindaco.

A seguire è l’Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del suolo Giacomo Giampedrone a spendere alcune parole sul progetto, che parte da lontano e che finalmente può vedere la luce: “Il percorso è iniziato anni fa, questo progetto lo abbiamo pianificato diversi anni fa e l’abbiamo fatto perché era importante fare squadra istituzionalmente. Quello che vedete si scontra con la delusione del campo, che speriamo sia momentanea, ma non è tale da non celebrare l’impegno istituzionale che abbiamo messo insieme per dar vita a questo progetto. Volevamo dare alla città una infrastruttura moderna, al passo coi tempi, come la società. Sono orgoglioso di aver finanziato lo stadio con fondi infrastrutturali, gli stadi sono qualcosa di molto di più dello sport. Crediamo nella valorizzazione del territorio e lo stadio non è solo una attrazione. Dalle delusioni dobbiamo trovare qualcosa per cui ripartire. È importante aver confermato l’investimento, spero presto di festeggiare allo stadio nuovi traguardi”, conclude.

