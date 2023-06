Porto, l’Adsp mette a gara un servizio navetta stradale per limitare i disagi dei lavori nella stazione La Spezia Marittima

In considerazione dei lavori di potenziamento dei binari ferroviari in corso nella stazione La Spezia Marittima, il presidente dell’Autorità di sistema portuale Mario Sommariva ha deliberato, col parere favorevole del Tavolo di partenariato, l’istituzione di un servizio di navetta stradale per mantenere l’efficienza ferroviaria del nodo della Spezia potenziando l’operatività della piattaforma intermodale di Santo Stefano Magra.

Il navettamento stradale dall’area retroportuale di Santo Stefano Magra al porto e viceversa, come riporta il quotidiano online di settore Portlogisticpress, verrà attivato prevalentemente nelle ore notturne, sette giorni su sette, ed esclusivamente a supporto del servizio ferroviario. L’importo complessivo a base d’asta del servizio di navettamento è stato calcolato in circa 4,5 milioni di euro.

