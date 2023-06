Porto Venere, Sacconi: “Spostare il servizio di raccolta rifiuti nelle ore serali e notturne per non creare disagi al traffico nel Giro del Cavo”

“Siamo tutti consapevoli delle criticità che abbiamo nel tratto di strada denominata “Giro del Cavo” a Porto Venere, essendo un anello a senso unico con sede stradale limitata, dov’è impossibile sorpassare e quasi impossibile accostare per dare la precedenza ai mezzi di soccorso. Nei mesi primaverili ed ancor più in quelli estivi, assistiamo quasi quotidianamente a blocchi stradali dovuti a svariati motivi, che arrestano il traffico per decine di minuti creando situazioni di potenziale pericolo.

Una di queste cause è il ritiro della nettezza urbana, infatti, il mezzo della ditta appaltatrice nel compiere il proprio lavora blocca il traffico per il tempo necessario alle operazioni; nonostante gli incaricati siano sempre molto attenti ad accostarsi appena possibile per agevolare lo scorrimento, ciò non è sufficiente, visti gli orari in cui attualmente si effettua la raccolta. Crediamo sia giunto il momento che l’amministrazione comunale intervenga per porre fine a questi disagi”. Lo scrive in una mozione la consigliere comunale di opposizione della lista La civica, Francesca Sacconi, chiedendo al sindaco Francesca Sturlese di “prendere accordi con la società addetta alla raccolta dei rifiuti, per organizzare il servizio, nei mesi estivi, dalle 20 alle 8”.

