Riapre ai visitatori l’antico mulino di Manarola

Dopo gli ultimi lavori di restauro, necessari per ricostruire la pavimentazione come in origine, riapre al pubblico l’antico mulino di Piè de Campu a Manarola. Ogni sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00, nei mesi di luglio agosto e settembre, sarà possibile ammirarlo anche con visita guidata in italiano, inglese e francese. Dalla documentazione reperita si deduce la presenza dell’antico mulino ad acqua a Piè de Campu dal 1643 e con la sua derivazione dal canale Groppo è descritto anche nella Mappa del Vinzoni del 1776, rimasto attivo fino al 1963, poi recuperato dall’associazione “Radici” di Manarola nel 2019 e reso fruibile ai visitatori e dal 2020 è sottoposto a vincolo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. La struttura oggi visibile, con le sue due macine, una per i grani, l’altra per le olive, il grande torchio per la spremitura delle olive, risale agli anni venti del secolo scorso, quando Giuseppe Barani, originario di Manarola, ritorna dal Cile con il denaro sufficiente per l’acquisto del mulino.

Oltre ad ammirare gli antichi meccanismi e i vari oggetti esposti per la lavorazione dei grani e delle olive, la visita al mulino rappresenta la scoperta dei modi di vita delle genti delle Cinque Terre prima dell’avvento della modernità e del seguente afflusso turistico che ha stravolto lo stile di vita di quelle popolazioni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com