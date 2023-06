Sala CarGià apre la terza edizione di “Arte e cultura” con una mostra dedicata alle icone

Sala CarGià, spazio espositivo al 54 di Via Trogu a San Terenzo, presenta la terza edizione di Arte e Cultura 2023, progetto a cura di Ezia Di Capua, patrocinato da Regione Liguria, Comune di Lerici, Pro Loco di San Terenzo e Sala culturale CarGià. Queste le mostre in programma, tutte a ingresso libero:

LUCIA DELLA SCALA – L’Oro delle icone nel Golfo dei Poeti, mostra di icone, 5 -9 luglio

GIOBATTA FRAMARIN – Liguria terra di confine, mostra di pittura, 11-20 luglio

DOVBER MARCHETTE – Exploring the idea, mostra di pittura, 22-31 luglio

LUCA BINI – Live to tell, mostra fotografica, 7-16 agosto

