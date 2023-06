Scacchi, al Barontini vince Millo Lasio. Tiziano Godani campione dello Slam

Quinta e ultima tappa dello Slam della Lunigiana domenica scorsa al Circolo Barontini di Sarzana, che ha organizzato la giornata scacchistica in collaborazione con Lunis Scacchi. Cinque tornei di tipo “rapid” con cadenza di tempo 12 minuti più tre secondi a mossa, per un totale di sei partite. A vincere il prof. Millo Lasio, che con cinque punti ha preceduto Reinhard Schiendorfer e il maestro Tiziano Godani per differenza Buchholz, Godani che è il vincitore assoluto dello Slam. Nella fascia B trionfa Alberto Giorgi, nella fascia C Dario Zampolini, di soli otto anni.

Nella fascia esordienti si impone con risultati sorprendenti il giovane lunigianese Gabriele Guagliardo.

Prossimo appuntamento per gli appassionati di scacchi è per sabato a Fosdinovo al Parco La Torretta. Intanto al Circolo Barontini è sempre attiva la scuola scacchi. Per maggiori informazioni www.scacchisarzanasantostefano.it

Qua sotto Tiziano Godani e Dario Zampolini.

