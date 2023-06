Scafati: “Non cederemo i naming rights per 100mila euro in più. Ma valuteremo”

Il nuovo Picco cambia volto e chissà, in futuro potrebbe cambiare anche nome. I naming rights sono all’ordine del giorno durante i progetti di ristrutturazione degli impianti, come capitato a Bergamo con Gewiss, a Torino con Allianz, o a Monza con U-Power. E lo Spezia ragiona e studia il da farsi. “I naming rights non si mettono in vendita”, chiarisce Luca Scafati, che però apre ad una possibile partnership. “Sarà fatta una valutazione sulla scorta di quanto sta succedendo a livello nazionale e internazionale. Ma non dimentichiamo che questa è la casa dei tifosi prima di tutto. Non cederemo i naming rights per portare a casa quei 100-200mila euro all’anno”, conclude Scafati.

A cambiare sarà anche la visione da casa. Dalla prossima stagione, infatti, le immagini televisive arriveranno direttamente dalla tribuna e non più dai distinti: “Ci saranno 650 metri quadri di spazi, dei mille posti di tribuna, poco più di 600 saranno destinati tra filed box e tribuna centrale che saranno offerti in pacchetti. Ci sarà una sala media a pian terreno, al di sopra della tribuna verrà creata una terrazza per le postazioni media e per le telecamere. La visione da televisione verrà modificato a 180 gradi”, spiega il dirigente.

