Scossa di magnitudo 3,7 in Toscana

È stata avvertita anche in alcune zone della nostra provincia la scossa di terremoto di magnitudo 3,7 registrata da INGV alle 12.19 a Poggibonsi in provincia di Siena. In Toscana l’evento sismico non ha causato particolari danni a cose e persone ma ha procurato solo un po’ paura fra le persone nelle zone più vicine all’epicentro. Curiosamente la scossa è avvenuta circa una ventina di minuti dopo il messaggio di allarme diffuso da Regione Toscana e Protezione Civile come prova sperimentale del servizio di allerta in caso di gravi emergenze.

