Si spacciava per broker finanziario e aveva raccolto decine di migliaia di euro dagli amici: arrestato

Genova. Millantava di essere un broker finanziario di una nota società di investimenti londinese (mostrandosi, tra l’altro, sul proprio profilo “social business” in giacca e cravatta sullo skyline della capitale inglese) e sfruttando il proprio giro di amicizie e conoscenze, aveva raccolto cospicue somme da destinare al trading. In realtà era privo di idonea abilitazione professionale.

Per questo i finanzieri del comando provinciale di Genova sono stati delegati dalla locale procura della Repubblica all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e un decreto di sequestro preventivo per 58.580 euro, emessi dal gip presso il tribunale di Genova, nei confronti di un genovese di 24 anni per i reati di abusivo esercizio dell’attività d’intermediazione finanziaria e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

» leggi tutto su www.genova24.it