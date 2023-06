Siccità, l’esperto: “Ultime piogge non scongiurano il rischio, necessario ridurre i consumi di acqua”

Savona. “Le piogge delle ultime settimane non scongiurano il rischio siccità per i prossimi mesi. Veniamo da un inverno e un estate molto aridi, non conosciamo il livello delle falde acquifere”. Il presidente di Fondazione Cima, Luca Ferraris, chiarisce che bisogna continuare ad adottare comportamenti per risparmiare acqua. Durante la scorsa estate l’ordinanza anti-spreco erano state adottate dalla quasi totalità dei Comuni della Provincia, nel 2023, ad oggi, solo Osiglia.

A preoccupare sono anche le ormai inesistenti riserve di neve in Liguria. Negli ultimi anni il picco più alto è stato raggiunto a 40 milioni di metri cubi sotto forma di acqua. Inoltre – secondo i dati elaborati da Cima Foundation -, bisognerà abituarsi a fare i conti con riserve di acqua sempre meno estese: i giorni all’anno con temperatura minima inferiore a 0° C diminuiranno maggiormente ad alte quote e saranno sempre di più i giorni consecutivi di siccità (pioggia inferiore a 1 millimetro al giorno). Si assisterà a un calo delle precipitazioni estive (in particolare nel ponente ligure) e, al contrario, un aumento di quelle invernali nel levante della regione.

