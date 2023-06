Situazione idrica nel levante savonese: nessuna ordinanza, ma occhio ai comportamenti nell’uso dell’acqua

Albisola Superiore. Non è stata firmata nessuna ordinanza che limiti il consumo d’acqua potabile. Sospiro di sollievo, almeno per ora. Solo un comportamento responsabile da adottare per evitare sprechi e di finire, come la scorsa estate, a razionalizzarla.

Questa la linea emersa ieri pomeriggio dopo una riunione in Comune cui hanno partecipato i sindaci del comprensorio, da Varazze a Spotorno, e i responsabili di Ireti che hanno fatto il punto della situazione dopo l’allarme lanciato a Celle domenica scorsa, circa la sofferenza della sorgente del Crivezzo e l’arrivo di autobotti alla Natta.

