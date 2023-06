Tpl Linea, via libera al bilancio 2022: attesa su fondi Pnrr e ristori

Provincia. Oltre alla nomina del nuovo presidente e del nuovo Cda, l’assemblea dei soci di TPL Linea ha varato anche il bilancio 2022, che era stato a sua volta approvato dal precedente Consiglio di amministrazione. Un bilancio di esercizio sul quale ha inciso l’attuale situazione di incertezza legati ai ristori e alle risorse indicate nel Fondo Trasporti, cifre significative nell’ambito del consueto documento economico-finanziario dell’azienda di trasporto savonese.

Ecco i dati esposti dal precedente Cda: 450 mila euro sul Fondo Nazionale Trasporti, 200 mila euro in merito alle misure sul caro carburante e sul caro energia; infine la chiusura dei ristori 2021 legati al Covid per i mancati ricavi da bigliettazione, altri 600 mila euro. In tutto 1 mln e 250 mila euro. E gli stanziamenti sul 2023 sono ancora incerti, ma essenziale per dare corpo all’affidamento in house e per attuare il nuovo piano industriale.

