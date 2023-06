Un lettore: “Al San Bartolomeo di Sarzana segnaletica assente o inadeguata”

“Voglio sottoporvi un problema non da poco relativamente il nosocomio di Sarzana. Al di là delle note situazioni di degrado, sporcizia e assenza di reparti e personale, vorrei far presente la totale assenza di segnaletica o la presenza di essa inadeguata”. È quanto scrive un lettore che aggiunge: “Un ospedale grosso e dispersivo come quello di Sarzana non può avere dei cartelli scritti con il pennarello, correzioni grossolane e assenza di indicazioni per l’utenza. Sperando di fare cosa gradita – conclude – per sollevare questa incresciosa situazione, allego delle immagini a testimonianza”.

