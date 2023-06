Albenga, arrestato il secondo autore dell’incendio al camping Lungomare: mise a rischio la vita di 30 persone

Albenga. A seguito di serrate e complesse indagini svolte dai carabinieri della Sezione Operativa di Albenga il GIP di Savona, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona gravemente indiziata per aver appiccato l’incendio all’interno del campeggio Parco Vacanze Lungomare di Albenga.

Era la notte del 13 novembre scorso, quando all’interno del Campeggio Parco Vacanze Lungomare di Albenga erano divampate le fiamme che avevano causato danni per decine di migliaia di euro. Sin dalle prime battute era apparso chiaro che l’evento fosse di origine dolosa, infatti il fuoco era stato appiccato in più punti, in modo da causare il massimo danno e renderne difficile lo spegnimento, mettendo al contempo in grave pericolo l’incolumità e la vita di una trentina di persone che quella sera stavano dormendo nei propri bungalow e roulotte all’interno della struttura.

» leggi tutto su www.ivg.it