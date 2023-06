Amt, approvato il bilancio 2022: in utile per il decimo anno consecutivo

Genova. Si è svolta oggi, presso la direzione di AMT, l’Assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2022. Oltre all’approvazione del bilancio, all’ordine del giorno della seduta odierna anche la nomina degli organi societari. Ilaria Gavuglio è stata confermata Presidente e da oggi si apre il primo mandato triennale all’insegna della sua guida. Nominati anche gli altri membri del Consiglio di Amministrazione: Enzo Sivori, Manuela Bruzzone, Sabina Alzona e Giorgio Canepa.

Nominato anche il Collegio dei Sindaci: Luca Verdino, presidente, e sindaci effettivi Daniela Rosina e Giovanni Costa. AMT si colloca nello scenario nazionale come uno dei principali player, con circa 3.000 dipendenti e più di 900 mezzi tra autobus, treni metro, funicolari, ascensori e ferrovie che fanno parte di tutto il sistema multi modale caratteristico della realtà genovese. Il territorio servito comprende i 67 Comuni che compongono l’area vasta metropolitana, tra cui il capoluogo ligure. Il 2022 è stato un anno di transizione, caratterizzato dalla fine dell’emergenza pandemica e dai primi segnali evidenti di una progressiva ripresa nell’uso del Trasporto Pubblico da parte dei cittadini, incoraggiati dal graduale ritorno verso la normalità, confermata anche dalla tendenza dei primi mesi del 2023. Grazie ad una gestione operativa, economica e finanziaria attenta, l’azienda ha chiuso in positivo l’anno appena trascorso. Per il decimo anno consecutivo, infatti, il risultato conseguito dall’azienda porta il segno più; il bilancio civilistico 2022 si è chiuso con un utile di 188.803 Euro.

