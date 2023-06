Andora Volley, Alessia Ammendola: “Annata positiva per le giovanili, prima squadra? Anche in C grandi soddisfazioni”

Andora. La lunga stagione 2022-2023 sta per volgere al termine, tra qualche giorno si volterà ufficialmente pagina e si dovrà ripartire da quanto fatto nell’annata precedente. In casa Gabbiano Volley Andora le idee sono già ben chiare, tanto che è già stato scelto il tecnico per la Serie C, squadra affidata a coach Giordano Siccardi, con Alessia Ammendola, che oltre a proseguire il suo percorso nello staff della prima squadra, concentrerà le sue attenzioni sul settore giovanile. E’ proprio con lei che siamo andati a tracciare un piccolo bilancio della stagione.

“Annata positiva per il settore giovanile, abbiamo conquistato la salvezza in Seconda Divisione, risultato centrato meritatamente sul campo punto dopo punto. L’obiettivo era quello di far crescere tecnicamente e mentalmente le ragazze, posso dire che ci siamo riusciti – commenta – Lo stesso gruppo ha disputato anche un buon campionato in U16, piazzandosi in 4° posizione nel proprio girone, migliorando inoltre il risultato della passata stagione. Le ragazze sono cresciute sia sotto il profilo tecnico sia dal punto di vista mentale, hanno creato un’ottima amalgama aiutandosi nei momenti di difficili, questa è una base solida da cui ripartire”.

