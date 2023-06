Cairo Montenotte. A due mesi dal trasloco del Comune da Palazzo Pertini a Palazzo di Città, un’altra novità per gli uffici: dal 1° luglio, infatti, entrerà in vigore un nuovo orario per i dipendenti.

Nel dettaglio, gli uffici non saranno più aperti il sabato mattina, come avvenuto fino alla scorsa settimana, ma saranno accessibili due pomeriggi: il lunedì e il mercoledì, dalle 14:30 alle 17:30. Al mattino, invece, l’orario rimane invariato: dalle 7:30 alle 13:30.

» leggi tutto su www.ivg.it