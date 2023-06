Centi e Flandoli: “Bagni pubblici sotto il Civico: scelta sbagliata e lavori infiniti”

“Nel corso della precedente consiliatura come LeAli a Spezia abbiamo per primi contestato la scelta di collocare nei locali sotto il Civico i nuovi “bagni pubblici” cittadini. Nessuno di noi ha mai messo in discussione la necessità di realizzare dei nuovi servizi igienici destinati alla cittadinanza ed anche ai turisti che transitano nella nostra città, ma abbiamo fortemente criticato la scelta di realizzarli sotto il nostro storico Teatro per diversi motivi che vale la pena ricordare.” Così Roberto Centi e Patrizia Flandoli, Consiglieri comunali di LeAli a Spezia, che continuano: ” In primo luogo non v’è dubbio che con questa decisione viene in parte penalizzata la fisionomia storico architettonica dell’unico prestigioso Teatro di cui dispone la nostra città. In secondo luogo a causa di tale inopinata scelta si è reso necessario lo spostamento dei magazzini teatrali precedentemente ubicati nei locali in questione, con evidenti disagi e ripercussioni sull’organizzazione degli spettacoli come ben sanno gli addetti comunali e come avrebbe dovuto rilevare lo stesso Direttore Artistico del Civico, rimasto invece silente forse perché interessato alla riconferma nell’incarico da parte del Sindaco.”

Sottolineano Centi e Flandoli: “Abbiamo formulato più volte questi rilievi, che sono stati dettati dal buon senso e dal rispetto che nutriamo verso la storia del nostro Teatro. Lo abbiamo fatto anche con iniziative di protesta pubblica, alla presenza di figure fortemente legate alla vita culturale cittadina come Marzia Ratti (per anni Direttore del Settore Cultura comunale ) e Patrizia Zanzucchi (storica Responsabile del Teatro Civico dai tempi del compianto Antonello Pischedda). Ed abbiamo posto poi la questione anche in sede istituzionale con ripetuti appelli alla Giunta in carica ed alla Sovrintendenza, trovando sempre e solo orecchie da mercanti.”

