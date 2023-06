Cinque Terre: “Il nostro mare è in grave sofferenza”

Dalla Comunità Marinara Cinque Terre

Lo studio commissionato dal Parco Nazionale delle Cinque Terre alle Università di Genova e Università della Sorbone-Perpignan, sugli effetti delle attività svolte all’interno della AMP Cinque Terre, per l’anno 2022, basati sui dati delle tracce AIS, su varie strumentazioni di rilevazione dislocati in tutta la AMP e sui dati comunicati dalle categorie di utenti autorizzati (trasporto di linea e passeggeri, noleggio natanti, pescatori dilettanti e professionisti, diving, ecc) è disponibile sul sito della Area Marina Protetta 5 Terre. La sua lettura palesa con scientifica crudezza ciò che Comunità Marinara delle Cinqueterre da anni sta vanamente denunciando: la nostra AMP, il nostro mare, le nostre marine, sono in grave sofferenza.

