Costa Crociere: Luigi Stefanelli nominato associate vice president per la Regione Sud Europa

Genova. Costa Crociere ha nominato Luigi Stefanelli Associate Vice President per la Regione Sud Europa, diventando responsabile dei seguenti mercati: Italia, Spagna, Francia e Portogallo. In questa nuova funzione, Stefanelli, grazie anche al supporto di un team di manager di alto profilo, avrà l’obiettivo di garantire lo sviluppo sostenibile della regione e la sua profittabilità.

Stefanelli ha maturato in Costa Crociere un’importante esperienza professionale internazionale, avendo operato in Asia e in Europa, dove ha ottenuto importanti risultati e assunto responsabilità sempre maggiori.

» leggi tutto su www.genova24.it