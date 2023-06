“Festa dei diciottenni”, l’8 luglio in Piazza Europa quattro deejay per una serata di musica e divertimento

L’amministrazione comunale, in collaborazione con il Centro Commerciale Le Terrazze e Radio Nostalgia, ha organizzato l’ormai tradizionale “Festa dei diciottenni”, un’occasione per permettere alle ragazze e ragazzi che nel corso del 2023 hanno compiuto o compiranno 18 anni di potersi divertire insieme.

L’iniziativa si terrà in Piazza Europa l’8 luglio con inizio alle 20.30, ed è stata presentata questa mattina a Palazzo Civico dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore alle Politiche Giovanili Daniela Carli e il deejay di Radio Nostalgia Andrea Secci.

L’evento si aprirà con il benvenuto dell’amministrazione e la consegna di gadget offerti dal Centro Commerciale Le Terrazze. Si esibiranno, successivamente, quattro deejay di Radio Nostalgia che, alternandosi, suoneranno generi musicali differenti animando tutta la piazza. La manifestazione sarà trasmessa anche in diretta dell’emittente radiofonica.

A partire dalle 22 l’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com