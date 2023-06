Il maestro Pellini all’Agati del 1841, al via i concerti organistici in San Francesco

Lunedì prossimo, 3 luglio, alle 21.30, il primo dei tre concerti organistici della stagione estiva 2023 nella chiesa si San Francesco in Lerici. L’evento, a ingresso libero, organizzato dalla Confraternita di Sant’Erasmo e dalla Parrocchia di San Francesco in collaborazione con il Comune di Lerici, vedrà protagonista il maestro Stefano Pellini, che presenterà un programma con brani di Vivaldi, Cabanilles, Gherardeschi, Anfossi, Donizetti, Provesi, Bellini, Bossi, Karg Elert. Lo strumento, costruito nel 1841 dalla ditta Nicomede Agati, è stato recentemente restaurato dalla bottega organaria di Nicola Puccini, grazie al generoso contributo dei molti sostenitori e al sostegno della CEI. L’ingresso è libero.

Stefano Pellini, modenese, si è diplomato in organo col massimo dei voti, ha completato i percorsi formativi di II livello in Discipline Musicali (Organo) e Didattica della Musica, entrambi con lode. Perfezionatosi con L. F. Tagliavini, M. Torrent, A. Marcon, P. Westerbrink, B. Leighton, K. Schnorr, O. Mischiati, M. Imbruno, svolge un’intensa attività concertistica sia in veste di solista che in varie formazioni. Ha inaugurato restauri di importanti organi storici, nonché strumenti di nuova concezione. Da fine 2022 presta anche servizio di organista presso la cattedrale modenese; membro della giuria in concorsi organistici internazionali, ha tenuto oltre settecento concerti in Italia e all’estero (Europa, Giappone, USA).

