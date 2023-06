Il tunnel subportuale “sfratta” il Csm, la protesta dei lavoratori a palazzo a San Giorgio

Genova. “Nessuno sa niente, nessuno ci dice niente, siamo un’azienda che lavora e tanto eppure non sappiamo come e se potremo continuare a farlo“, a parlare sono i lavoratori del Csm, centro di smistamento di San Benigno, a Genova, il cui magazzino, secondo il cronoprogramma del futuro tunnel subportuale, potrebbe essere demolito già in autunno.

I lavoratori del Csm sono in sciopero da questa mattina alle 8 e si trovano a presidio sotto palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità portuale, dove tra poco avrà inizio la conferenza stampa di presentazione dell’avvio del “cantiere zero” dell’opera. I dipendenti del centro logistico, 23 in tutto con un’età media intorno ai 45 anni, hanno cercato in questi mesi senza esito rassicurazioni da parte delle istituzioni sul futuro dei loro posti di lavoro.

