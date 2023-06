Nel savonese nasce la rete dei musei: “Da qui partire per costruire progetti”

Savona. All’inizio erano incontri formativi e momenti di confronto, ora diventa una vera e propria rete, con un protocollo d’intesa che ne definisce obiettivi e modalità. Si può riassumere così la storia della Rete dei Musei della provincia di Savona, che oggi pomeriggio, in un evento ospitato dalla Diocesi di Savona-Noli, si è formalmente costituita grazie alla firma congiunta di 18 diverse realtà museali provinciali. Già dalla sua nascita, nel 2019, la Rete dei Musei della provincia di Savona si è caratterizzata come una comunità di pratica, nata spontaneamente quando alcune realtà museali chiesero alla Fondazione De Mari di Savona di aiutarle a individuare uno spazio in cui confrontarsi e conoscersi, un luogo dove provare a co-progettare, a formarsi e a individuare progetti e tematiche attraverso le quali ragionare, lavorare congiuntamente e sperimentare.

“Abbiamo raccolto un’esigenza e l’abbiamo trasformata in opportunità – commenta Luciano Pasquale, Presidente della Fondazione De Mari e della Fondazione Museo della Ceramica di Savona– Crediamo nella politica di rete, la promuoviamo non solo nei nostri bandi tematici, dando maggior valore a quei progetti che creano reti, comunità capaci di diventare davvero un sistema, ma anche attraverso una attività diretta a favorire tutti quei soggetti che vogliono misurarsi sul piano della collaborazione e dell’efficacia dei propri interventi. Storicamente i musei sono stati luoghi di ricerca, conservazione e comunicazione. Oggi e nel futuro devono diventare infrastrutture culturali idonee ad aggiungere valore, non solo economico, alle loro comunità di riferimento”.

