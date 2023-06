Primo appuntamento con Pitei noir: si parte con Corrado Pelagotti e “Nero come la neve”

Domani sera 30 giugno 2023 ore 21.15 nella piazzetta della Chiesa di Pitelli primo appuntamento per Pitei noir, a cura della ProLoco di Pitelli presentazione del libro di Marco della Croce “Nero come la neve”, Un’avvincente storia noir nella Spezia del secolo scorso, siamo nel 1938, con la prima indagine del Commissario Dario De Santics, che ti prende pagina dopo pagina in una attenta lettura e ti porta in un mondo di vera “spezzinità”. Incontro con l’autore presentato da Corrado Pelagotti In caso di maltempo la manifestazione si terrà nella sede ProLoco Via Biancamano 264 Pitelli.

