Recco: istituto alberghiero, lavori fermi; dovevano iniziare a gennaio

I lavori per trasformare l’ex istituto Maestre Pie di Recco in un funzionale istituto alberghiero, dovevano iniziare a gennaio, ma viaggiano con almeno sei mesi di ritardo e sono fermi. Un cartello, fissato con fildiferro ormai arrugginito annuncia “bonifica ordigni bellici”. A chiudere il cancello di accesso all’edificio (un tempo ricovero di sbandati), un lucchetto aperto. La città metropolitana e il suo sindaco Marco Bucci che fanno? Aspettano che l’inflazione renda insufficiente la cifra messa a disposizione per riqualificare e rendere funzionale l’edificio? Certo qui il modello Genova proprio non esiste. (m.m.)

