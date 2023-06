Residenti delle Pianazze manifestano fuori dall’impianto rifiuti: “Hanno pulito dopo anni, faremo una passeggiata ecologica a settimana”

Seconda edizione della Passeggiata ecologica stasera alle Pianazze, organizzata dal Comitato Pianazze nel cuore. I manifestanti lamentano condizoni di degrado del quartiere arcolano, al confine con Spezia, rivolgendo una particolare attenzione all’impianto rifiuti in località Groppolo, alle cui porte si sono raccolti, denunciando in merito grane a livello di rumori, odori e sicurezza viabilistica. Una quarantina in tutto i partecipanti all’iniziativa, tra loro anche Paolo Ugolini, consigliere regionale del Movimento cinque stelle. Da parte di alcuni anche malumore per l’assenza dell’amministrazione comunale.

“Oggi si è verificato un miracolo alle Pianazze. Dopo anni è stata pulita la strada su cui dà l’impianto e hanno anche messo i deodoranti. Siamo grati di questo, penso a questo punto faremo una passeggiata ecologica a settimana”, osserva l’ex assessore Corrado Mori, portavoce del comitato, che poi tocca il tema dei mezzi pesanti che raggiungo l’impianto, alcuni dei quali transitati nel corso del presidio: “Sono mastodontici, e oggi ne arriva un numero minimo rispetto al solito. Fanno fatica a passare sotto il ponte e quando se ne incrociano due abbiamo il quartiere bloccato. E se deve passare un’ambulanza?”.

