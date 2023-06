Esplosione in un magazzino in via Molfino 17 a Ruta. Al boato è seguita una nube di fumo. Il locale è adibito a ricovero di materiale edile e si suppone vi si trovasse anche una bombola di Gpl. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo e da Genova colleghi con autobotte e autorespiratori. Gli abitanti della palazzina sono stati fatti evacuare.

» leggi tutto su www.levantenews.it