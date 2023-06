Scatta il divieto di sosta sulla Litoranea, fine settimana balneare con caccia al parcheggio

Si prospetta un fine settimana complicato sotto il profilo dei parcheggi sul litorale di Marinella dove, da sabato 1 luglio, scatta il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata nel tratto fra il borgo e la rotonda della Turbina. Questo per volontà di Anas – che dal 2019 è titolare di quel tratto di litoranea – che per motivi di sicurezza ha fatto scattare il divieto destinato però a creare non pochi problemi alla sosta della frazione in queste settimane estive. Per evitare spiacevoli sorprese ai cittadini nei giorni scorsi il comando di Polizia Locale di Sarzana ha installato apposita segnaletica ma da sabato chi parcheggerà o si fermerà sulla strada del lungomare – sia in banchina che su carreggiata – rischierà multa e rimozione dell’auto. Oltre al posto in spiaggia dunque da questo fine settimana scatterà anche la caccia serrata ad uno stallo libero e inevitabilmente a pagamento visto che i posti a bordo strada erano fra i pochissimi bianchi. Non bisogna però dimenticare come non più tardi del maggio scorso, proprio nel tratto a ridosso della rotatoria, si sia verificato un incidente mortale così come le molte segnalazioni dei pericoli derivanti dalle auto fatte da cittadini e frequentatori delle spiagge. Compresa quella libera di competenza del Comune per la quale non è stato ancora individuato un gestore fino a fine estate.

