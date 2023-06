Serie D: colpo Donaggio per il Vado, in difesa c’è Capone

Il Vado intende recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie D, sempre che non si materializzi il ripescaggio in Serie C. Il club rossoblù potrà contare sul bomber Luca Donaggio e sul difensore Marco Capone. I due giocatori verranno presentati ufficialmente mercoledì presso lo stadio “Chittolina”.

Luca Donaggio, classe 1997, è una vecchia conoscenza del club rossoblù, colori che fino al 2019 aveva alternato a quelli delle “under” del Genoa. Poi, le esperienze con l’Imperia e con il Ligorna. Il bomber nato a Pietra Ligure è andato a segno 13 volte nello scorso campionato di Serie D, collezionando 28 presenze.

