Un evento in Lunigiana per avvicinare i giovani alla caccia

L’associazione italiana Pro Segugio di Massa Carrara organizza il weekend del 14-16 luglio l’evento Lunigiana junior Cup a Pontremoli per ragazzi tra 6 e 17 anni. Emiliano Centofanti, presidente ambito territoriale di caccia MS13: “Abbiamo voluto sostenere fortemente questa iniziativa come momento di avvicinamento al mondo cinofilo e venatorio, le iscrizioni per la gara junior hanno raggiunto la massima capienza in pochi giorni. Ciò ci rende davvero soddisfatti, poiché dimostra la bontà e l’apprezzamento dell’iniziativa. Voglio ringraziare tutti i consiglieri del comitato ATC per aver finanziato l’iniziativa ed un ringraziamento all’associazione Italia Pro Segugio per la fattiva collaborazione. “

“Il comitato di gestione ATC ha il difficile compito di gestire il territorio a caccia programmata della provincia di Massa Carrara e promuove da tempo programmi di ripristino e di mantenimento del patrimonio agro forestale – dice ancora Centofanti -, senza dimenticare l’importante aspetto dell’integrazione della programmazione faunistico – venatoria provinciale con gli altri strumenti di pianificazione, quale miglior strumento quindi se non investire nei giovani che saranno chiamati domani a prendersi cura del nostro territorio. Vi aspettiamo da venerdì 14 luglio a Pontremoli per la Lunigiana Junior Cup”.

