Genova. Un cedimento della sede stradale ha comportato la chiusura, dalle 9 circa di questa mattina, di via Canepari, la strada a due corsie che attraversa il quartiere di Certosa e dove passa il traffico diretto a Rivarolo e al resto della Valpolcevera.

Sul posto oltre alla polizia locale e i tecnici di Aster per capire l’entità del problema e pianificare un intervento di messa in sicurezza. Al momento non ci sono tempistiche per la soluzione del problema.

