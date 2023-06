Voucher nido, riaprono le domande: quasi 900mila euro le risorse ancora a disposizione

Liguria. Regione Liguria ha dato il via libera alla riapertura delle domande per il voucher nido 2023, la misura finanziata con fondi Fse+ 2021/2027 pensata per sostenere le famiglie liguri in difficoltà nell’affrontare le spese tipiche dei primi anni di vita dei bambini, oltre che per potenziare la socialità nella prima infanzia e aiutare i genitori ad armonizzare vita lavorativa e personale.

La nuova finestra temporale per accedere all’incentivo, disponibile dal 4 al 31 luglio 2023, è stata resa possibile dalla presenza di un residuo economico, circa 872mila euro, rimasto a disposizione dopo la chiusura delle graduatorie stilate sulla base delle richieste pervenute entro lo scorso 31 maggio. Per il bando 2023, arrivato quest’anno alla sua quinta edizione, sono stati stanziati 2 milioni di euro: alla suddetta data del 31 maggio 2023 sono state accolte 846 domande.

