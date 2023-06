A Levanto fine settimana all’insegna di antiquariato, fotografia, teatro e musica

Inizia domani il programma degli eventi del mese di luglio a Levanto, che propone antiquariato, fotografia, teatro e tanta musica.

Ecco il dettaglio dei due giorni.

Sabato 1 luglio

Dalle 9 alla mezzanotte, in piazza Staglieno, si svolgerà il mercatino dell’antiquariato.

Alle 18, nella sala esposizioni al piano terra del palazzo municipale, in piazza Cavour, aprirà i battenti una mostra fotografica collettiva che fino al 9 luglio (ingresso lbero, ore 18-24) ospiterà gli scatti dei soci del “Circolo fotografico MareSuoni”. Alle 21.30, in piazza Cavour, “Tributo ai Queen” con il gruppo “Vipers”. Sempre alle 21.30, ma nella chiesa parrocchiale di S. Andrea, nell’ambito della ventottesima edizione della “Rassegna corale levantese” organizzata dal “Gruppo vocale Musicanova” di Levanto, concerto della corale “Giacomo Puccini” di Sassuolo (Modena).

